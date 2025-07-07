В Госдуме допустили введение налога на туризм за границей

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев предложил взимать с выезжающих за рубеж на отдых россиян дополнительный налог. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению Тарбаева, введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок за рубеж помогло бы поддержать отрасль.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным [шагом]», — сказал глава думского комитета.

По его словам, данные по электронным путевкам за прошлый год показывают, что общий объем денег, который россияне вывезли за пределы России как туристы, достигает 700 млрд рублей. Тарбаев отметил, что, если добавочная стоимость каждой путевки будет составлять от 200 до 300 рублей, то на нужды отрасли в России ежегодно можно будет отчислять около 5—7 млрд рублей, которые могли уйти на развитие инфраструктуры внутри страны.

«Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров, которые занимаются деятельностью», — отметил парламентарий.

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