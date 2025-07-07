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В Госдуме допустили введение налога на туризм за границей

В Госдуме предложили ввести налог на туризм за границей
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев предложил взимать с выезжающих за рубеж на отдых россиян дополнительный налог. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению Тарбаева, введение дополнительного сбора с каждой покупки путевок за рубеж помогло бы поддержать отрасль.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным [шагом]», — сказал глава думского комитета.

По его словам, данные по электронным путевкам за прошлый год показывают, что общий объем денег, который россияне вывезли за пределы России как туристы, достигает 700 млрд рублей. Тарбаев отметил, что, если добавочная стоимость каждой путевки будет составлять от 200 до 300 рублей, то на нужды отрасли в России ежегодно можно будет отчислять около 5—7 млрд рублей, которые могли уйти на развитие инфраструктуры внутри страны.

«Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров, которые занимаются деятельностью», — отметил парламентарий.

В конце июня «Роснефть» создала три маршрута для автомобильных путешественников по самым живописным местам Хакасии. Работа велась совместно с туристским информационным центром республики в рамках совместного проекта «Дорогами времени», сообщила пресс-служба компании. В «Роснефти» подчеркнули, что компания оказывает активную поддержку инициативам по развитию внутреннего туризма и ставит перед собой цель создать комфортные условия для автомобильных туристов.

Ранее в России заявили о росте турпотока в нацпарки.

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