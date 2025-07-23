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В США из отеля украли десятки павлинов

AP News: десятки павлинов пропали из отеля в США
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В США из отеля украли десятки павлинов, пишет AP News.

В историческом отеле Ryde в стиле ар-деко, расположенном в дельте Сакраменто, внезапно пропали десятки павлинов, долгое время являвшихся неотъемлемой частью атмосферы курорта. По словам сотрудников, речь может идти о целенаправленной краже птиц.

Менеджмент отеля заподозрил неладное после того, как один из гостей сообщил, что видел, как двое мужчин посадили одного из павлинов в клетку и увезли на пикапе. После проверки оказалось, что из всей популяции остались лишь четыре птицы.

«Мы опустошены. Эти павлины были не просто украшением — они стали частью нашей семьи», — заявил генеральный менеджер Дэвид Нильсен.

Полиция округа Сакраменто расследует дело как имущественное преступление. По данным шерифа, самцы оцениваются в $2000 каждый, самки — в $1000. Владельцы отеля приобрели первых пять птиц 14 лет назад, и со временем их число увеличилось до нескольких десятков.

Павлинов кормили остатками филе-миньона, ребрышек и лосося, а сотрудники дали им клички. Одного из самых узнаваемых называли Алибаба, или просто Баба — за его важную походку по бальным залам и садам отеля.

После происшествия отель усилил меры безопасности: были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения и разработаны планы по установке новых ограждений. Постояльцы и местные жители уже начали делиться информацией о возможных новых «домашних» павлинах у соседей.

«Мы надеемся, что наши птицы найдутся и вернутся домой. Они действительно значили для нас очень многое», — отметил Нильсен.

Ранее жители британской деревни пожаловались на нашествие буйных павлинов.

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