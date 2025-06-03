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Жители деревни пожаловались на нашествие буйных павлинов

Daily Star: жители британской деревни жалуются на шумных павлинов
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Anita Maric/SWNS

Жители британской деревни пожаловались на нашествие павлинов, пишет Daily Star.

В деревне Татбери местные жители борются с необычной проблемой: нашествием диких павлинов, которые создают шум, портят сады и нарушают покой жителей.

Численность этих птиц выросла с двух особей до более чем 40 за последние годы. По словам жителей, павлины теперь ежедневно взбираются на крыши домов, «гадят повсюду», расклёвывают растения в садах и издают оглушительный крик — часто до 22 часов в сутки , включая ночное время.

«Они не дают спать всю ночь, кудахчут, кричат, ходят по крыше так, будто у тебя грабители. Я даже брызгаю на них из водяного пистолета, если подходят слишком близко», — рассказала Мэрион Уэст.

По ее словам, когда она переехала в Татбери 12 лет назад, в деревне было всего пару птиц. Теперь их численность заметно возросла.

Не все жители считают птиц исключительно проблемой. 63-летняя Хизер Хантер-Харрис, прожившая в деревне больше 16 лет, говорит, что павлины — часть очарования Татбери:

«Они шумные и любят получить еду, но если не кормить их, то и проблем меньше. Люди приезжают специально посмотреть на них, особенно когда они распускают хвосты — это красиво», — прокомментировала женщина.

Местный совет графства признал, что павлины действительно стали «серьезной проблемой» и призвал жителей прекратить их подкармливать, чтобы замедлить рост популяции.

Ранее сообщалось, что поселившийся на улице дятел портит людям автомобили и ссорит соседей между собой.

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