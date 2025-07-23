АТОР предупредила об ужесточении контроля за пребыванием россиян в Евросоюзе

АТОР: новая система въезда и выезда в ЕС ужесточит контроль за иностранцами

С введением новой биометрической системы въезда и выезда в Евросоюзе (ЕС) усилится контроль за пребыванием россиян в странах объединения. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Евросоюз объявил дату запуска Системы въезда-выезда (EES) — 12 октября. По данным АТОР, внедрение системы займет 180 дней и завершится 9 апреля следующего года.

Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение любых 180 дней. С внедрением EES контроль за их пребыванием станет строже.

EES свяжет все внешние границы Шенгенской зоны с центральной базой данных под управлением агентства eu-LISA. В систему войдут все страны Евросоюза, кроме Ирландии, а также Исландия, Норвегия и Швейцария.

Граждане стран, не входящих в ЕС, при первом пересечении границы должны будут сдать отпечатки пальцев и пройти биометрическое сканирование. При следующих визитах в течение трех лет потребуется только сканирование лица. Отказ предоставить биометрические данные приведет к отказу во въезде. Детей до 12 лет от сдачи отпечатков освободили.

Для въезда в страны Шенгенской зоны будут действительны как биометрические, так и небиометрические паспорта. Однако на практике все больше стран не принимают небиометрические паспорта граждан России.

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