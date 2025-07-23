«666 — безобидное число»: в Госдуме оценили решение признать движение сатанизма экстремистским

В России немного последователей движения сатанизма, однако некоторые из них фигурировали в криминальной хронике, потому «вполне осязаемы» для полицейских. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, отметив, что признание движения экстремистским не повлечет за собой запрет числа 666.

«Число 666, если мы не берем какой-то сакральный смысл, когда оно неприменимо именно к сатанизму, а просто как число, вполне безобидное. В Священном Писании есть страница с номером 666, так что это никаким образом не относится к решению суда. Я думаю, прежде всего идет речь, конечно, о неком культовом поклонении неким инфернальным силам зла, которое действительно оформлено во многих странах как зарегистрированная церковь сатаны. В России, несмотря на то, что такой религиозной группы не существует, в силу развития интернета последователи этого движения также есть. И если посмотреть криминальные хроники, например, то иногда там фигурируют люди, которые действительно проходят как поклонники сатанизма. И, в общем, для специалистов-религиоведов и для наших полицейских эти люди вполне осязаемы, они вполне существуют. Да, их не такое большое количество, но тем не менее это есть. Поэтому такое решение нужно было принять», — сказал он.

23 июля Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его.

Генпрокуратура РФ пояснила, что участники движения совершают преступления в том числе против детей, а также отрицают общественные нормы, оправдывают идеи неонацизма, совершают ритуальные и преступления.

Ранее в Госдуме рассказали о борьбе РФ и Белоруссии против мирового сатанизма.