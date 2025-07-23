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В российском поселке при обрушении потолка завалило супружескую пару

В Челябинской области супруги оказались под завалами после обрушения потолка
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ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»/VK

В Челябинской области супружескую пару завалило во время обрушения потолка в доме. Об этом сообщает ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области»

Инцидент произошел ранним утром в доме на улице Уральской в поселке Бердяуш. Как выяснилось, три года назад владельцы самостоятельно утеплили потолок в жилище, нарушив технологию работ и использовав некачественные материалы, что в итоге привело к ослаблению конструкции, и потолок рухнул.

На место оперативно прибыли пожарные сотрудники экстренных служб. С помощью лопат и подручных средств они извлекли супругов из-под завалов. Благодаря оперативным действиям спасателей, пострадавшие отделались легким испугом и не нуждались в медицинской помощи. Хозяева дома выразили благодарность пожарным за спасение.

Ранее в потолок квартиры вместе с перекрытием рухнул в российском аварийном доме.

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