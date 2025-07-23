Медсестра, не имевшая разрешения на работу, меняла имя 20 раз и продолжала лечить людей

Медсестра из США работала под выдуманными именами и пользовалась поддельными документами, передает ABC News.

В Пенсильвании арестовали 39-летнюю Шеннон Николь Вомак. В полиции считают, что с 2020 года женщина использовала около 20 псевдонимов и семь различных номеров социального страхования, выдавая себя за разных медсестер из нескольких штатов. Она работала в домах престарелых и реабилитационных центрах, предъявляя поддельные документы и лицензии.

Для трудоустройства Вомак пользовалась услугами кадровых агентств и даже зарегистрировала фиктивную фирму, через которую самостоятельно устраивалась на работу. Во время расследования полиция обнаружила у нее множество поддельных удостоверений, рецептурных препаратов, медицинской документации и оборудования.

При задержании Вомак попыталась предъявить сотрудникам полиции ложное удостоверение личности. Сейчас женщина находится под стражей. Следователи продолжают искать людей, с которым она работала, чтобы исключить возможное негативное воздействие на их здоровье. Лжемедсестре уже предъявили 43 обвинения, среди которых угроза жизни пациента, кража личных данных, подделка документов, незаконное использование лицензии и хранение принадлежностей для употребления наркотиков.

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