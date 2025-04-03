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Лжеврач не смог удалить импланты из ягодиц и бросил пациентку на операционном столе

В США лжеврач оставил пациентку в критическом состоянии после неудачной операции
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Не имевший лицензии врач из Нью-Йорка оставил пациентку в критическом состоянии после неудачной попытки удалить имплантаты из ягодиц. Об этом пишет New York Post.

На прошлой неделе Фелипе Ойос-Форонда пригласил 31-летнюю женщину в свою нелегальную клинику в Квинсе на опасную процедуру по удалению ягодичных имплантатов. Он ввел пациентке лидокаин, что вызвало у нее токсическую реакцию и остановку сердца. После этого Форонда оставил женщину на операционном столе и скрылся на автомобиле.

Врачам удалось спасти пострадавшую, ее экстренно доставили в больницу Маунт-Синай-Квинс. Состояние женщины оценили как критическое, на момент госпитализации у нее уже отсутствовала мозговая активность. По состоянию на 3 апреля пострадавшая все еще находится без сознания.

Правоохранители задержали подозреваемого в аэропорту имени Джона Кеннеди, когда он собирался покинуть Нью-Йорк. Ему уже предъявили обвинения в нападении второй степени, незаконной медицинской практике и уголовном преступлении. Полиция опубликовала фотографию фигуранта и обратилась к другим возможным жертвам с просьбой сообщить о подобных случаях.

Ранее американский лжеврач из TikTok обманул россиянку на полмиллиона рублей.

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