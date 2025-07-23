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Врач предупредила о вреде ежевики

Врач Гузман: ежевика может вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью
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Ibske/Shutterstock/FOTODOM

Ежевика может быть вредна для людей с повышенным риском образования камней в почках, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Всему виной содержащиеся в ягоде оксалаты.

«Ягода содержит оксалаты, которые могут привести к образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию. Употребление ежевики в больших количествах может вызвать расстройство желудка, диарею или обострение хронических заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, колит). Ежевика содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью. Содержащийся в ягоде витамин K участвует в процессе свертывания крови, поэтому нужно быть осторожными тем, у кого свертываемость повышена. С осторожностью следует употреблять ежевику и людям, принимающим антикоагулянты (лекарства, разжижающие кровь). Она также может вызывать аллергические реакции у людей с индивидуальной непереносимостью ягод. Среди симптомов аллергии могут быть сыпь, зуд, отек Квинке, затруднение дыхания», — сказала Гузман.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач рекомендовала съедать не более одного-двух стаканов ежевики в день. Выбирать спелую, свежую ягоду без признаков гниения и плесени и тщательно ее промывать.

Ранее врач заявила, что ежевика улучшает эластичность кожи.

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