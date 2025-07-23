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Врач рассказала о пользе ежевики для сосудов и сердца

Врач Гузман заявила, что ежевика улучшает эластичность кожи
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Ежевика помогает поддерживать здоровье сердца, способствует снижению артериального давления, улучшает эластичность сосудов и снижает уровень «плохого» холестерина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что это не только вкусная и ароматная ягода, но и ценный источник витаминов, минералов и антиоксидантов.
 
«Ежевика содержит большое количество антиоксидантов, таких как антоцианы, кверцетин и эллаговая кислота. Антиоксиданты защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, снижают риск развития хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, нейродегенеративных) и замедляют процессы старения. Ягода богата витамином C, который играет важную роль в поддержании иммунной системы и защите организма от инфекций. Антоцианы, содержащиеся в ежевике, способствуют снижению артериального давления, улучшению эластичности сосудов и снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ежевика содержит много клетчатки, которая необходима для нормальной работы пищеварительной системы. Кроме того, клетчатка и антиоксиданты помогают контролировать уровень сахара в крови и улучшают чувствительность к инсулину. Это особенно важно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью», — сказала Гузман.

По словам врача, антиоксиданты, содержащиеся в ежевике, могут улучшать когнитивные функции, память и концентрацию внимания. Также ягода полезна в летнюю жару.

«Витамин C, антиоксиданты и другие питательные вещества, содержащиеся в ежевике, способствуют поддержанию здоровья кожи, защищают ее от повреждения ультрафиолетовым излучением, стимулируют выработку коллагена и улучшают ее эластичность. Ежевика обладает противовоспалительными свойствами, что может быть полезно при заболеваниях, связанных с воспалением (артрит, астма, воспалительные заболевания кишечника). Содержит витамины A, E, K, витамины группы B, а также минералы, такие как калий, магний, марганец и медь, которые необходимы для нормальной работы организма», — констатировала Гузман.

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