Каждый второй россиянин делится дачными достижениями в соцсетях

Соцсеть «Одноклассники» и финтех-компания ЮMoney провели опрос и выяснили, как россияне проводят время на даче. Результаты опроса имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Исследование, приуроченное ко Дню дачника, который отмечается 23 июля, показало, что каждый третий россиянин ездит на дачу в летний период.

При этом важной составляющей дачного отдыха является выращивание урожая. 36% россиян рассматривают это как приятное дополнение к отдыху, 25% считают важным делом. Только 16% респондентов не занимаются огородом вовсе.

Более половины опрошенных (54%) делятся в соцсетях своими дачными достижениями.

Рост спроса на товары для дачи и сада с 1 по 15 июля 2025 года составил 41% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек вырос на 14% и составил 6370 рублей.

Ранее россиянам напомнили о крупных штрафах за борщевик на даче.