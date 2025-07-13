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Врач рассказала, при каких заболеваниях стоит есть красную смородину

Врач Гузман заявила, что красная смородина предотвращает запоры и выводит токсины
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KDdesign_photo_video/Shutterstock/FOTODOM

Красная смородина богата витаминами и минералами, которые помогают укрепить иммунитет, улучшают пищеварение, а также состояние кожи и волос. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, ягода полезна для людей с анемией.

«Красная смородина — ценный источником витаминов, минералов и других полезных веществ. Высокое содержание витамина C стимулирует иммунную систему, повышает устойчивость к инфекциям и ускоряет выздоровление при простудных заболеваниях. Калий способствует нормализации артериального давления, а антиоксиданты (антоцианы) укрепляют стенки сосудов и снижают риск развития атеросклероза. Кумарины способствуют снижению свертываемости крови, что полезно для профилактики тромбозов. Пектины и клетчатка стимулируют перистальтику кишечника, предотвращают запоры и способствуют выведению токсинов из организма. Органические кислоты улучшают аппетит и стимулируют выработку желудочного сока. Антоцианы защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, предотвращая развитие хронических заболеваний и замедляя процессы старения. Салициловая кислота, содержащаяся в красной смородине, обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Витамины группы B участвуют в регуляции углеводного, жирового и белкового обменов», — сказала Гузман.

Кроме того, красная смородина помогает при профилактике анемии, а также улучшает состояние кожи и волос.

«Железо, содержащееся в красной смородине, необходимо для образования гемоглобина и предотвращения железодефицитной анемии. Витамины и антиоксиданты способствуют улучшению состояния кожи, делая ее более упругой и сияющей, а также укрепляют волосы и предотвращают их выпадение», — добавила Гузман.

Врач посоветовала употреблять свежую смородину в сезон ее созревания. При термической обработке часть витаминов разрушается, но сохраняются другие полезные вещества (минералы, клетчатка, пектины).

Ранее врач Гузман заявила, что шелковица полезна для людей с анемией.

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