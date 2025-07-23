Под Челябинском подросток застрял в решетке, пытаясь покинуть квартиру через окно

На Урале подросток пытался покинуть запертую квартиру и застрял в оконной решетке

В Челябинской области подросток, пытавшийся покинуть квартиру, застрял в оконной решетке, сообщает МЧС региона.



ЧП произошло вечером 21 июля в Златоусте с 15-летним юношей, которого закрыли в квартире родители.

Молодой человек решил выбраться на улицу нестандартным способом и полез через окно, на котором была установлена решетка, но застрял в ней.

На место приехали сотрудники МЧС России и областной поисково-спасательной службы и освободили школьника при помощи гидравлического инструмента.

Пострадавший решил вернуться в квартиру и дождаться взрослых. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее на Урале юноша залез на трансформаторную будку и получил удар током на глазах у подруги.