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Литовец имитировал сердечные приступы, чтобы не платить в ресторанах

Oddity Central: литовец симулировал сердечный приступ ради бесплатной еды в ресторанах

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CMM TV

В Испании арестовали мужчину из Литвы, который симулировал сердечные приступы, чтобы не платить в ресторанах, пишет Oddity Central. Полицейским известно о 20 подобных случаях мошенничества.

Сообщается, что 50-летний мужчина ходил в рестораны в испанском регионе Коста-Бланка. Каждый раз, когда ему приносили счет, он начинал делать вид, что у него сердечный приступ. Перепуганные сотрудники заведения вызывали «скорую», а врачи увозили литовца в больницу, после чего отпускали домой.

Так продолжалось до тех пор, пока владелец одного из ресторанов не заподозрил литовца в обмане. Ресторатор начал следить за мужчиной и фотографировать его в других кафе, а затем передавал кадры и информацию своим коллегам о том, что в районе завелся мошенник.

Когда литовец зашел в очередной ресторан и сделал заказ, он снова начал делать вид, что ему стало плохо. Однако официанты уже не поверили посетителю и вызвали полицию. После этого офицеры задержали мужчину. Сейчас владельцы ресторанов, понесших убытки, готовят коллективный иск против симулянта, которому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее туристка в Сингапуре вызвала полицию, увидев свой счет в ресторане.

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