В Узбекистане автосервис заливал живых рыб под пленку автомобиля, и это попало на видео

В Узбекистане работники автосервиса заливали живых рыб под пленку на капоте

В Узбекистане работники автосервиса заливали живых рыб под пленку автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Магазин автотюнинга решил привлечь клиентов необычным способом — стал закатывать живых рыб в бронепленку на кузовах машин, создавая «эффект аквариума». Идея вызвала бурный интерес в соцсетях, но вскоре привлекла и волну критики», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как рыб запускают под наклеенную на автомобиль пленку, где они начинают плавать.

По информации канала, зоозащитные организации обвинили автосервис в жестоком обращении с животными.

До этого на видео попал медведь, который пришел на парковку психбольницы в Апатитах Мурманской области. На кадрах видно, что бурый медведь встал на задние лапы перед припаркованным автомобилем, а затем перешел проезжую часть. Там он приблизился к нескольким припаркованным машинам, обнюхал седан красного цвета и направился к двум хетчбэкам — белому и серебристому.

Ранее в Башкирии медведь заглядывал в авто с людьми и попал на видео.