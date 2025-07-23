Врач назвал важные привычки для профилактики болезни Альцгеймера

Одним из основных факторов развития болезни Альцгеймера является образ жизни. Есть ряд привычек, которые могут профилактировать или отсрочить это заболевание. В первую очередь на факторы работы головного мозга влияет коррекция питания, рассказал RT невролог Европейского медицинского центра (EMC) Константин Махинов.

Важно, что деменция редко развивается внезапно — организм начинает подавать тревожные сигналы за годы до появления явных проблем с памятью. Об этом газете «Известия» рассказал невролог сети пансионатов «Теплые беседы» Андрей Черемухин. Среди ранних симптомов надвигающихся когнитивных нарушений он назвал потерю обоняния, проблемы с зубами и внезапное ухудшение зрения. Кроме того, насторожить должна внезапная потеря веса без изменения рациона или физической активности.

Для профилактики болезни стоит обратить внимание на питание, в частности, на рацион Mediterranean-DASH (MIND), который объединяет элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, предназначенной для профилактики артериальной гипертензии. Доказано, что он благоприятно сказывается на работе мозга, предотвращает скачки сахара и сохраняет здоровье органа, объяснил врач.

Второй важный фактор – это подвижный образ жизни, который включает в себя не только физические упражнения, но и интеллектуальную активность.

«Крайне важно включать регулярные умеренные аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание — и при этом пробовать осваивать новые, пусть и несложные занятия, — отметил невролог. — Не стоит забывать и про интеллектуальную деятельность — чтение, общение. Это позволяет создавать новые нейронные связи и максимального долго поддерживать здоровую активность головного мозга».

Третьей важной привычкой для здоровья мозга является полноценный сон. Если человек спит менее шести часов в сутки, хронически не высыпается, то это ускоряет формирование амилоидных бляшек и приводит к накоплению тау-белка — и то, и другое лежит в основе гибели нейронов и грозит развитием нейродегенеративного заболевания, предупредил Махинов.

Если у человека уже есть заболевание, то важно начать оперативное лечение, прибегнув к современной амилоид-таргетной терапии. В ее рамках пациенту назначают препараты по замедлению прогрессирования болезни, сочетая их с ингибиторами ацетилхолинэстеразы и различными методиками когнитивной реабилитации. Если начать активно лечиться на ранних стадиях заболевания, то это позволит отсрочить его развитие и на долгие годы сохранить здоровье мозга, заключил невролог.

Напомним, руководитель отдела исследований британского Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера доктор Даг Браун отмечал, что выявить признаки заболевания можно в домашних условиях за 15-18 лет до появления очевидных симптомов. По словам эксперта, в первую очередь нужно пройти тесты на оценку памяти и мышления. Пациенту зачитывают короткую историю и просят пересказать ее дважды — сразу и через некоторое время. В зависимости от точности и детализации рассказа делается вывод о состоянии как кратковременной, так и отсроченной памяти. Также в домашних условиях можно пройти тест на модальность символов и цифр и тестирование на оценку общего кругозора и эрудиции.

Ранее был назван неожиданный фактор, усугубляющий течение болезни Альцгеймера.