Врач рассказал, как выявить признаки болезни Альцгеймера дома

«Домашние» тесты на внимание, память, способность к сопоставлению и общий кругозор помогут выявить деменцию за 15-18 лет до появления очевидных симптомов. Об этом изданию HuffPost рассказал доктор Даг Браун, руководитель отдела исследований британского Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера.

По словам эксперта, в первую очередь нужно пройти теста на оценку памяти и мышления. Пациенту зачитывают короткую историю и просят пересказать ее дважды — сразу и через некоторое время. В зависимости от точности и детализации рассказа становится возможным сделать вывод о состоянии как кратковременной, так и отсроченной памяти.

Также в домашних условиях можно пройти тест на модальность символов и цифр. Он измеряет скорость мышления и уровень концентрации. Человеку предлагают за ограниченное время сопоставить как можно больше символов с соответствующими цифрами, используя подсказку — таблицу с числами от одного до девяти.

Третье тестирование направлено на оценку общего кругозора и эрудиции. По мнению доктора Брауна, слабые результаты в этом задании также могут указывать на повышенный риск развития деменции.

При этом эксперт подчеркнул, что низкие баллы еще не означают, что человек обязательно столкнется с заболеванием. Однако у таких людей вероятность когнитивных нарушений выше.

Врач добавил, что ранняя диагностика способна значительно замедлить развитие деменции и улучшить качество жизни пациентов. Тем не менее на практике большинство людей обращается к врачу в среднем через два года после появления первых симптомов.

Ранее был назван анализ крови, способный «предсказать» прогрессирование деменции.