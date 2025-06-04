Шестилетнюю девочку заманили шоколадом в мечеть и изнасиловали

Педофил использовал шоколад, чтобы заманить девочку в мечеть в Индии

В Индии шестилетнюю девочку изнасиловали в мечети, использовав шоколад как приманку, сообщает Times of India.

Инцидент произошел в Карнатаке. Известно, что преступник — 55-летний торговец, которого зовут Мефуз, также является отцом мусульманского священнослужителя. Он воспользовался имеющимся у него доступом в мечеть, где надругался над маленькой девочкой.

По данным полиции, Мефуз предложил жертве шоколад и отвел ее в отдаленную комнату. Пережив акт сексуализированного насилия, пострадавшая покинула ее и разыскала мать, которая была поблизости. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Педофила арестовали и предъявили ему обвинение.

Ранее работник монастыря в Петербурге администрировал чат для педофилов.