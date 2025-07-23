Россиянам рассказали, как нужно гасить долги за коммуналку при ошибках УК

Управляющие компании могут допускать ошибки в платежных документах. Однако по жилищному законодательству это не освобождает собственников от обязанности оплачивать коммунальные услуги, а также содержание общего имущества многоквартирного дома, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Отметим, что россияне при выявлении нарушений в начислении платы в квитанциях могут обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона – об этом газете «Известия» напомнили в ФАС РФ. Сейчас, по данным ведомства, совершенствуется механизм дифференцированных тарифов на электроэнергию, который был разработан для сокращения перекрестного субсидирования и небюджетного потребления.

Если жильцы не получили правильные квитанции, то они могут самостоятельно уточнить размер платежей или обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить корректные документы, отметил депутат. В спорных ситуациях нужно ориентироваться на срок исковой давности – взыскивать задолженности с собственников можно только за последние три года, подчеркнул он.

«Рекомендую при погашении такой задолженности четко указывать в платежном поручении, за какие именно периоды вносятся средства», — добавил Чаплин.

Если долг накопился значительный, то выплатить его можно в рассрочку – для этого достаточно обратиться в управляющую компанию. По закону УК обязана предоставить такую возможность в случае, если новые начисления превышают старые на 25%, пояснил парламентарий.

В целом при обнаружении любых ошибок в платежках нужно обратиться в УК и уточнить данные, чтобы иметь на руках корректные расчеты и не допустить задолженностей, заключил депутат.

Напомним, в России многодетные семьи имеют право на различные государственные льготы, включая субсидии на оплату ЖКУ. Причем некоторые регионы вводят для многодетных семей дополнительные льготы, помимо скидок на воду, отопление, электричество и газ. Например, может предоставляться субсидия на оплату капремонта, достигающая 50%, хотя на федеральном уровне такая мера поддержки не предусмотрена.

Ранее россиянам пообещали, что коммуналка не подорожает в ближайшие полгода.