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Пьяный петербуржец упал с третьего этажа и сам пришел в больницу

Пьяный мужчина сам пришел в больницу после падения с высоты в Петербурге
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Shutterstock/FOTODOM

Петербуржец, выпавший из окна в состоянии алкогольного опьянения, сам обратился к врачам. Об этом стало известно 78.ru.

Медицинская помощь потребовалась мужчине, который самостоятельно пришел в больницу и сообщил врачам, что упал с третьего этажа. Внимание медиков привлек сильный запах алкоголя изо рта пациента.

В ходе осмотра у пострадавшего выявили множество травм, включая повреждение нескольких позвонков, оскольчатый перелом фаланги пальца правой стопы и фаланги пальца левой стопы. Врачи квалифицировали состояние его здоровья как средней степени тяжести.

Несмотря на это, мужчина покинул медучреждение еще до того, как ему оказали необходимую помощь.

Ранее модель из России разбилась при падении с высоты в Турции и «воскресла».

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