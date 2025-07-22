Пьяный петербуржец упал с третьего этажа и сам пришел в больницу

Пьяный мужчина сам пришел в больницу после падения с высоты в Петербурге

Петербуржец, выпавший из окна в состоянии алкогольного опьянения, сам обратился к врачам. Об этом стало известно 78.ru.

Медицинская помощь потребовалась мужчине, который самостоятельно пришел в больницу и сообщил врачам, что упал с третьего этажа. Внимание медиков привлек сильный запах алкоголя изо рта пациента.

В ходе осмотра у пострадавшего выявили множество травм, включая повреждение нескольких позвонков, оскольчатый перелом фаланги пальца правой стопы и фаланги пальца левой стопы. Врачи квалифицировали состояние его здоровья как средней степени тяжести.

Несмотря на это, мужчина покинул медучреждение еще до того, как ему оказали необходимую помощь.

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