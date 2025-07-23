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Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели

Синоптик Позднякова: дожди в Москве будут идти до конца рабочей недели
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Дожди задержатся в Московском регионе до конца рабочей недели. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, москвичей ждут локальные, кратковременные дожди. Она отметила, что вероятность дождей снизится в субботу, 26 июля.

По данным газеты «Известия», в среду, 23 июля, в столичном регионе ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +23 до +25°C. Ночью столбики термометров опустятся до +16°C.

«А в воскресенье, 27 июля, их не будет вообще. Что касается температуры воздуха, то в среду, четверг и в пятницу она будет держаться в пределах +24–26°C. В выходные столбики термометров покажут чуть выше — +26–28°C», — отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что теплая сухая погода продержится в столице вплоть до конца месяца.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что температура воздуха в Подмосковье начнет расти 25 июля. По его словам, в пятницу и выходные дни днем температура в Москве преимущественно будет плюс 25–28°C.

Ранее синоптик спрогнозировал заморозки в Сибири.

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