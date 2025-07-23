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Россиянам рассказали, что будет с ценами на «школьный набор» в 2025 году

Маркетолог Новиков: стоимость школьных товаров в 2025 году выросла на 25–30%
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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость школьных товаров в России в 2025 году выросла примерно на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Москве 24» рассказал маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По его словам, простая канцелярия, например, бумага, подорожала в пределах 10%. Цены на школьную форму будут зависеть от поставщика и региона.

Газета «Известия» до этого писала, что в России впервые ввели ГОСТ, который вступает в силу с 1 июля, на пошив школьной формы.

«Если производство находится в России, подорожание будет небольшое. Однако предприятия, которые сотрудничают с китайскими или турецкими компаниями, могут столкнуться с существенным повышением цен», — отметил Новиков.

Чтобы сэкономить на подготовке к школе, он посоветовал заказывать продукцию напрямую из Китая, объединяться с другими родителями и закупить товары оптом, а также искать товары на маркетплейсах.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая до этого говорила, что возвращение к школьной форме, какая была в советские годы, в России не планируется. Однако стиль одежды учащихся должен быть деловым, заявила она.

Ранее в России предложили уменьшить срок школьного обучения.

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