Баннер обрушился на авто в Хабаровске во время грозы и попал на видео

В Хабаровске рекламный баннер обрушился на дорогу во время грозы и повредил автомобиль. Видеозапись с последствиями инцидента опубликовал Telegram-канал NewsKhv.
«Инцидент произошел минувшим вечером на одной из самых оживленных магистралей города - улице Павла Морозова, в районе ТЦ «Выбор», — отмечается в публикации.
На кадрах видно, что упавшая конструкция перегородила значительную часть дороги. Перед ней виден автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель машины, из которой велась съемка, успел резко затормозить перед препятствием и избежать столкновения.
До этого в Петрозаводске неуправляемый автомобиль, в котором находились маленькие дети, вылетел в овраг. Припаркованный автомобиль внезапно начал движение.
Ранее было опубликовано видео с места крупного ДТП в Дагестане.