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Баннер обрушился на авто в Хабаровске во время грозы и попал на видео

В Хабаровске рекламный баннер рухнул на автомобиль при грозе и попал на видео
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В Хабаровске рекламный баннер обрушился на дорогу во время грозы и повредил автомобиль. Видеозапись с последствиями инцидента опубликовал Telegram-канал NewsKhv.

«Инцидент произошел минувшим вечером на одной из самых оживленных магистралей города - улице Павла Морозова, в районе ТЦ «Выбор», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что упавшая конструкция перегородила значительную часть дороги. Перед ней виден автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель машины, из которой велась съемка, успел резко затормозить перед препятствием и избежать столкновения.

До этого в Петрозаводске неуправляемый автомобиль, в котором находились маленькие дети, вылетел в овраг. Припаркованный автомобиль внезапно начал движение.

Ранее было опубликовано видео с места крупного ДТП в Дагестане.

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