В России планируют доработать методы оценки качества подготовки учеников

Правительство РФ предварительно одобрило законопроект о независимой оценке качества подготовки обучающихся учебными заведениями. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По данным «Ведомостей», правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующую инициативу с условием ее доработки. Если сейчас независимую оценку качества подготовки обучающихся (НОКПО) в учебных заведениях осуществляют юридические лица, которые самостоятельно определяют порядок оценки, то теперь планируется дать «содержательное определение» НОКПО.

Предполагается, что после принятия законопроекта результаты оценки качества подготовки в учебных заведениях будут публиковаться на официальных сайтах правительственных органов. При этом, если НОКПО выявит несоответствие между уровнем подготовки в учебном заведении и установленными требованиями, то организация не сможет принимать обучающихся к себе на протяжении года, в течение которого она будет обязана устранить нарушения. Если ей это не удастся, запрет на прием будет продлен на три года и образовательную организацию лишат государственной аккредитации.

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