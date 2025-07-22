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Синоптик рассказала, когда в Москву и Подмосковье вернется жаркое лето без дождей

Синоптик Позднякова: к выходным в Москву вернется сухая, жаркая погода
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Погоду в столичном регионе продолжает формировать атмосферный циклон, вызывающий дожди разной интенсивности. Однако с четверга ситуация начнет меняться, а в выходные в Москву и Подмосковье вернется сухая, жаркая погода, рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

В ближайшие дни в Москве и области сохранятся дожди разной интенсивности, но уже краткосрочные. В целом регион пока остается под влиянием циклона, центр которого находится южнее столицы. Ожидается, что ночью температура воздуха будет составлять +14…+17 градусов, днем +22…+24 градуса. В целом это соответствует июльским показателям, отметила синоптик.

В четверг ситуация с осадками начнет меняться, циклон отступит, сплошная облачность сменится на переменную, а дожди останутся лишь локальными, пообещала Позднякова. По ее словам, благодаря возвращению солнца в столичном регионе в четверг потеплеет до +24…+26 градусов в дневные часы.

В пятницу и субботу прогнозируется сухая погода, ночью ожидается +12…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

«То есть уже в выходные дни в Москву вернется жаркая погода. Поэтому первую половину недели нам нужно просто переждать. А потом будем, что называется, просыхать от этих дождей», — заключила синоптик.

Напомним, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что пик ливневых дождей в Москве и Московской области прошел. Дождливая погода, по его словам, сохранится в столице до конца рабочей недели, причем уже в пятницу ожидается солнечная погода.

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