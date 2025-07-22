Пенсионерка из Кузбасса «переустановила» счетчики на 8 млн рублей, поверив мошенникам

Жительница Кузбасса стала жертвой мошенников, отправив им код из сообщения. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Как рассказала 68-летняя пострадавшая, ей позвонил незнакомый мужчина и рассказал о необходимости заменить счетчики. Чтобы встать в очередь, женщина продиктовала код из сообщения.

Позже ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, он сообщил о взломе аккаунта женщины на «Госуслугах». Получив доступ к профилю, злоумышленники якобы пытались похитить ее средства.

«Несмотря на то, что пенсионерка знала о таком способе обмана из средств массовой информации, она поверила злоумышленнику и перевела на указанные счета около восьми млн рублей», – сообщается в публикации.

Позже пострадавшая поняла, что перевела средства аферистам и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В МВД напомнили, что в рамках закона за подобные преступления можно получить до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка ответила на звонок из «службы доставки цветов» и лишилась более 12 млн рублей.