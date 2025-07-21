На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка ответила на звонок из «службы доставки цветов» и лишилась более 12 млн рублей

В Татарстане женщина отдала аферистам более 12 млн рублей
true
true
true
close
Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Татарстана стала жертвой мошенников, отдав им более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Татар-Информ».

По данным издания, неизвестные звонили якобы из службы доставки цветов. Во время беседы они выманили у женщины код из сообщения.

Позже аферисты напугали пострадавшую, заявив, что кто-то пытался взломать ее аккаунт на «Госуслугах». С женщиной также общались «сотрудники ФСБ».

Во время очередного звонка с помощью демонстрации экрана пострадавшая показала приложение, где отображался баланс счетов. Мошенники убедили женщину снять семь миллионов рублей. После этого она взяла в кредит еще 1,8 миллиона рублей и отдала все средства злоумышленникам, которые якобы положили их на «безопасный счет».

Позже аферисты снова вышли на связь и убедили продать квартиру. Полученные от сделки 3,3 миллиона рублей она также отдала злоумышленникам.

Ранее Павел Дуров рассказал о схеме мошенничества с подарками в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами