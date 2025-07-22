В Башкирии подросток впал в кому после избиения двумя мужчинами

В Башкирии подростку понадобилась помощь медиков после избиения. Об этом сообщает Ufa1.

Инцидент произошел в селе Юмагузино. Как рассказала мать 16-летнего пострадавшего, двое мужчин напали на ее сына и избили. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

В результате молодой человек впал в кому. Из этого состояния он не выходит уже несколько дней.

«По словам матери, медики пока никаких прогнозов не дают. Улучшений нет, ее сын также в глубокой коме в крайне тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о ситуации после того, как им сообщили из больницы. По данным МВД, ссора произошла на почве «личных неприязненных отношений».

Как рассказала мать, конфликт с этими мужчинами у подростка возник не в первый раз. И он, и родительница знают нападавших. Вскоре она должна встретиться с представителями СК РФ, чтобы рассказать о деталях произошедшего.

Ранее в Уфе неизвестные с кастетом напали на бизнесмена и избили его.