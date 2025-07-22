Неизвестные с кастетом напали на бизнесмена в Уфе и избили его

В Уфе неизвестные с кастетом напали на бизнесмена и избили его

В Уфе двое неизвестных с кастетом подкараулили бизнесмена у машины и напали на него. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж».

Инцидент случился на улице Октябрьской Революции. Двое неизвестных с кастетом поджидали бизнесмена около его автомобиля, после чего набросились на него и избили. Злоумышленники угрожали мужчине физическим устранением, требовали деньги и нецензурно выражались.

Благодаря вмешательству соседей и прохожих, вызвавших полицию, нападавшие были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из подозреваемых пытался скрыться.

Пострадавший бизнесмен с серьезными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения.

Ранее бизнесмен избил уфимского подростка и сам написал на него заявление.