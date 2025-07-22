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Мужчина сломал позвоночник десятилетнему мальчику в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье мужчина сломал десятилетнему мальчику позвоночник
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Depositphotos

В Подмосковье местный житель избил ребенка и сломал ему позвоночник. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Белоомут Луховицкого района. По предварительным данным, местный житель, знакомый с мальчиком, нанес ему побои, в результате чего ребенок получил компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

Пострадавший десятилетний мальчик был экстренно доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

До этого петербуржец сломал позвоночник, упав с электросамоката. Врачи оценили состояние мужчины как среднетяжелое.

Ранее в российском регионе юноше сломали ребра за то, что он громко разговаривал.

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