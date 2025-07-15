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В российском регионе юноше сломали ребра за то, что он громко разговаривал

В Пермском крае юноше сломали ребра за то, что он громко разговаривал
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В Пермском крае троих молодых людей избили за слишком громкий разговор. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел 12 июля в деревне Кондратово. По данным очевидцев, конфликт начался, когда трое юношей вышли из такси. У них началась ссора с компанией подростков — причиной стало то, что юноши громко разговаривали. В результате между группами молодых людей началась драка и один из пострадавших получил переломы ребер у основания позвоночника. Юношу госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства.

Telegram-канал «ЧП Пермь» сообщает, что пострадавший потерял сознание во время нападения. Остановить драку удалось только после вмешательства взрослых.

Ранее массовая драка произошла в Красноярске, пострадал подросток.

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