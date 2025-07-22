Россия в 2025 году предоставит школам Таджикистана сотни тысяч учебников

Минпросвещения РФ в 2025 году поставит школам Таджикистана 800 тысяч учебников для изучения русского языка. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев в рамках первого Центрально-азиатского международного экономического форума в Душанбе, передает ТАСС.

«Не менее важным направлением в работе является поддержка в изучении русского языка непосредственно на местах, в этих целях на системной основе обеспечиваем разработку и поставку учебников по русскому языку. Так, для использования в школах Таджикистана уже передано почти 400 тысяч экземпляров учебников, а в этом году поставим еще 800 тысяч», — уточнил он.

Также в ведомстве подготовили новую линейку учебников по русскому языку для Узбекистана. В настоящее время по ним уже учатся почти шесть миллионов школьников. Кроме того, по словам Корнеева, министерство разрабатывает учебники для Киргизии.

5 июля президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверной позицию ряда политиков, выступающих за отказ от русского языка в республике. При этом он подчеркнул, что необходимо развивать в республике киргизский язык, а знать дополнительно нужно русский и английский, поскольку на этих языках говорят во всем мире.

Ранее в Минпросвещения объяснили, почему переход на электронные учебники недопустим.