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Спасатели сняли с буя возле острова замерзающего голого мужчину

NL Times: с буя возле острова в Нидерландах спасли замерзающего голого мужчину
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KNRM Vlieland, knrmvlieland/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С буя возле острова в Нидерландах спасли замерзающего голого мужчину, пишет NL Times.

Как сообщили в Королевском нидерландском обществе спасения на водах (KNRM), спасательная операция была проведена около шести часов утра, когда два катера выдвинулись на помощь обнажённому мужчине, оказавшемуся на морском буе в холодной воде. По словам спасателей, мужчина решил начать выходной день с бодрящего купания в Северном море. Однако он не учел ни температуру воды, ни силу течения, ни расстояние до ближайших объектов.

В итоге он заплыл слишком далеко от берега, после чего оказался не в силах вернуться назад. Единственным способом остаться на плаву оказался ближайший буй, на который он сумел взобраться и где пробыл до прибытия спасателей.

«Он думал просто освежиться утром без плавок,» — прокомментировали спасатели.

Инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях, а сама спасательная служба напомнила о важности соблюдения элементарных правил безопасности при купании.

«Вода может казаться привлекательной, особенно в жаркую погоду. Но холодная морская вода, подводные течения и неправильно оцененные расстояния могут быстро привести к переохлаждению и истощению, даже если вы считаете себя хорошим пловцом,» — говорится в заявлении.

Мужчина, несмотря на приключение, отделался испугом и легким переохлаждением. Врачи осмотрели его сразу после спасения. От госпитализации он отказался.

Ранее отец прыгнул за борт круизного лайнера, чтобы спасти дочь.

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