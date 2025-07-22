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В США арестовали мать, пытавшуюся продать 7-месячную дочь насильнику за $400

NYP: в США мать хотела продать 7-месячную дочь насильнику и была арестована
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Police Department

В США арестовали женщину, пытавшуюся продать свою дочь насильнику, пишет New York Post.

32-летняя Морган Стэпп из Индианы была арестована по обвинению в попытке продажи ребёнка в целях сексуальной эксплуатации. По данным СМИ, женщина якобы пыталась продать свою семимесячную дочь мужчине в соцсетях за $400.

Во время ареста Стэпп отрицала все обвинения. Однако после получения ордера детективы установили, что только один телефон — её собственный — имел доступ к соответствующему аккаунту в соцсетях. В ходе расследования были обнаружены тысячи сообщений. В 81 из них, как утверждают следователи, женщина предлагала продавать свои интимные фотографии, ссылаясь на нужду в средствах для покупки детских подгузников.

Ранее женщина из Китая продавала своих детей, чтобы поддерживать стримеров.

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