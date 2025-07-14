Женщина из Китая продавала своих детей, чтобы поддерживать стримеров

В Китае мать продала двух своих сыновей более чем за $11,6 тыс. и потратила деньги на донаты стримерам и покупку одежды. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMР).

По информации, 26-летняя Хуан в прошлом была приемной дочерью, которая рано ушла из дома из-за недостатка заботы. К тому же у девушки только начальное школьное образование. В октябре 2020 года она родила первого сына и из-за финансовых проблем продала его женщине за $6,3 тыс. Все деньги Хуан потратила на подарки и донаты стримерам.

Когда деньги закончились, она решила снова стать матерью ради продажи. В 2022 году у нее родился второй сын, которого она продала за $5300. Полученные средства девушка снова тратила на донаты и одежду.

Мальчиков забрали у новых «владельцев» и передали под опеку. Саму Хуан приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии за мошенничество и торговлю людьми.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.