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Три улицы на западе Москвы перекрыты из-за ливня

Дептранс: три улицы на западе Москвы перекрыты из-за непогоды
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Telegram-канал МК: срочные новости

На фоне ливня и грозы перекрыто движение на трех улицах на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В связи с погодными условиями перекрыто движение: на Минской улице в районе дома 2 по улице Герасима Курина», — отмечается в сообщении.

Также Дептранс предупредил о закрытии движения в связи с непогодой на Ярцевской улице в районе дома 32 (площадь Академика Петрова) и на Малой Филевской в районе дома 14а.

На Минской улице проезжая часть оказалась затоплена, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости». На опубликованной им видеозаписи видно, что в низине у припаркованных легковых автомобилей колеса скрыты под водой. На проезжей части скопилось большое количество машин, они стоят в пробке.

Позднее Дептранс сообщил о перекрытии Полоцкой улицы и восстановлении движения на Малой Филевской в районе дома 14а.

Ранее на видео попали москвичи, пробирающиеся по затопленной дороге.

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