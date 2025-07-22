В Брянской области мужчина растлевал дочь сожительницы и получил срок 13 лет

Суд вынес приговор жителю Брянской области за действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2020 году фигурант проживал с возлюбленной и ее десятилетней дочерью. Последняя не раз подвергалась надругательствам со стороны партнера матери.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого в Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемым девять и одиннадцать лет. Их родители находились на территории РФ с нарушениями законодательства о миграции.

Ранее во Владивостоке мигранты пошли под суд за групповое изнасилование девушки.