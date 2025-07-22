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В музее показали 1300-летние рукописи монахов, где они жаловались на похмелье и непогоду

1300-летние рукописи монахов с жалобами на похмелье покажут в музее в Ирландии
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Shutterstock/FOTODOM

В Ирландии в музее показали 1300-летние рукописи монахов, в которых они жаловались на похмелье и непогоду, пишет Fox News.

В Национальном музее Ирландии открылась выставка, проливающая свет на будни раннесредневековых ирландских монахов. Главными экспонатами стали древние рукописи, сделанные примерно 1300 лет назад. Как утверждают организаторы, эти заметки не только добавляют человечности образу средневекового монаха, но и разрушают стереотипы о том, что жизнь в монастырях сводилась исключительно к молитвам и изучению писаний.

Среди этих рукописей – жалобы на плохие чернила, холод и похмелье, а также различные шутки. Однако не все было весело: один из монахов оставил запись, в которой тревожно размышляет о надвигающейся опасности, намекая на набеги викингов.

Куратор выставки Мэтью Сивер отметил, что рукописи «полны человеческих голосов, юмора, разочарования и стойкости» и позволяют взглянуть на монахов как на живых людей, со своими слабостями, страхами и чувством юмора.

Кроме рукописей, на выставке представлены и другие артефакты раннего Средневековья, включая брошь VIII века, меч викингов и самое старое в Ирландии книжное святилище – реликварий для хранения священных текстов.

Глава Национального музея Ирландии Катал О'Донохью назвал эту выставку «самой значительной за последние десятилетия» и отметил, что она позволяет объединить международное наследие и экспонаты из собственной коллекции музея, часть которых представлена публике впервые.

Ранее турист в музее сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его.

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