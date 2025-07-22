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Охрану правительственного квартала в Киеве усилили после обысков в НАБУ

«Страна.ua»: посты в правительственном квартале в Киеве со вчерашнего дня усилены
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РИА «Новости»

Охрана правительственного квартала в Киеве после обысков у сотрудников Национального агентства противодействия коррупции (НАБУ) была усилена, чтобы не допустить сотрудников бюро в правительственные здания. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вчера прошло совещание с участием Управления госохраны, полиции и других органов. Принято решение все посты вокруг правительства квартала максимально усилить. Основная задача не пропустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться как проход террористов или человека с боевым оружием», — сказал источник издания.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в антикоррупционном бюро накануне. После этого спецслужба заочно предъявила обвинение в госизмене депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в парламенте Украины заблокировали трибуну из-за попытки закрыть антикоррупционные органы.

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