Спасатели эвакуировали 5 человек из СНТ под Истрой, отрезанного после обрушения моста

Пять человек эвакуировали из СНТ под Истрой, отрезанного после обрушения моста

Пять человек переправлены из отрезанного от сообщения СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Мособлпожспаса.

«В результате обрушения моста около 70 человек оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения. Фактически они находятся на изолированном участке суши. Пять человек изъявили желание покинуть территорию», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что спасатели организовали переправу на 500 метров ниже по течению от места обрушения моста. Они натянули страховочный трос через реку и перевезли людей на лодке.

При этом большинство жителей решили остаться на месте, ожидая снижения уровня воды. В Мособлпожспасе отметили, что спасатели находятся на связи с населением и готовы оказать необходимую помощь.

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