На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели эвакуировали 5 человек из СНТ под Истрой, отрезанного после обрушения моста

Пять человек эвакуировали из СНТ под Истрой, отрезанного после обрушения моста
close
Варвара Гертье/РИА Новости

Пять человек переправлены из отрезанного от сообщения СНТ в Истринском районе Подмосковья. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Мособлпожспаса.

«В результате обрушения моста около 70 человек оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения. Фактически они находятся на изолированном участке суши. Пять человек изъявили желание покинуть территорию», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что спасатели организовали переправу на 500 метров ниже по течению от места обрушения моста. Они натянули страховочный трос через реку и перевезли людей на лодке.

При этом большинство жителей решили остаться на месте, ожидая снижения уровня воды. В Мособлпожспасе отметили, что спасатели находятся на связи с населением и готовы оказать необходимую помощь.

Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье 21 июля, вызвав масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. В Подмосковье рухнул мост, жители деревни Алексино оказались отрезаны от транспорта. Как столица и пригород переживали непогоду — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рабочие отремонтировали монтажной пеной трещины моста в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами