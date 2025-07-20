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Рабочие отремонтировали монтажной пеной трещины моста в Приморье

В Приморье рабочие заделали монтажной пеной трещины на мосту при ремонте
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В Приморском крае рабочие заделали монтажной пеной трещины на поверхности автодорожного моста. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

«В Партизанском округе проходит ремонт моста около села Углекаменск. Здесь рабочие решили применить секретные технологии и вместо того, чтобы заделать дыры в мосту с помощью специальных материалов, они просто заткнули их монтажной пеной», — отмечается в публикации.

На видео, снятых очевидицей, видно, что с моста снято асфальтовое покрытие. В щелях, идущих поперек моста, видна монтажная пена белого цвета. Также на мосту присутствуют рабочие, проводящие ремонт.

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