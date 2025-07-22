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В Подмосковье врачи сохранили руку подростку, который неудачно спрыгнул с тарзанки

В Подмосковье 16-летний юноша чуть не лишился кисти, катаясь на тарзанке
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье 16-летний подросток катался на тарзанке и чуть не лишился руки. Об успешной операции по спасению конечности рассказали в Минздраве Московской области.

Юноша попал Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с тяжелой травмой левой кисти после неудачного прыжка с тарзанки. У мальчика диагностировали открытый оскольчатый перелом среднего и указательного пальцев, а также большую рваную рану.

Врачи оперативно провели хирургическую обработку, восстановили костные фрагменты и зафиксировали их с помощью металлоконструкций, что помогло избежать серьезных осложнений.

Сейчас подросток чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Главный внештатный детский травматолог Московской области Александр Григорьев отметил, что несмотря на успешное лечение, пациенту предстоит длительная реабилитация для полного восстановления функции руки.

Ранее российский подросток загорелся, пытаясь запустить самодельный велосипед.

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