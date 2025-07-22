В Подмосковье врачи сохранили руку подростку, который неудачно спрыгнул с тарзанки

В Подмосковье 16-летний юноша чуть не лишился кисти, катаясь на тарзанке

В Подмосковье 16-летний подросток катался на тарзанке и чуть не лишился руки. Об успешной операции по спасению конечности рассказали в Минздраве Московской области.

Юноша попал Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с тяжелой травмой левой кисти после неудачного прыжка с тарзанки. У мальчика диагностировали открытый оскольчатый перелом среднего и указательного пальцев, а также большую рваную рану.

Врачи оперативно провели хирургическую обработку, восстановили костные фрагменты и зафиксировали их с помощью металлоконструкций, что помогло избежать серьезных осложнений.

Сейчас подросток чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Главный внештатный детский травматолог Московской области Александр Григорьев отметил, что несмотря на успешное лечение, пациенту предстоит длительная реабилитация для полного восстановления функции руки.

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