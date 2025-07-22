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Житель Пермского края несколько месяцев избивал своих четырех детей

В Прикамье многодетный отец систематически избивал четырех детей
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РИА Новости

Жителя Лысьвы будут судить за истязание собственных детей, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина систематически применял физическое насилие к своим детям 4, 8, 9 и 11 лет. Он наносил им побои в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года.

К настоящему времени жертв домашнего тирана изъяли из семьи и поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В отношении их отца возбудили уголовное дело по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии). Ведется следствие.

Ранее житель Советска избивал дочь электрическим шнуром и бил бывшую жену ногой в живот.

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