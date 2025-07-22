Житель Пермского края несколько месяцев избивал своих четырех детей

Жителя Лысьвы будут судить за истязание собственных детей, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина систематически применял физическое насилие к своим детям 4, 8, 9 и 11 лет. Он наносил им побои в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года.

К настоящему времени жертв домашнего тирана изъяли из семьи и поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В отношении их отца возбудили уголовное дело по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии). Ведется следствие.

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