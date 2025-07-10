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Житель Советска избивал дочь электрическим шнуром и бил бывшую жену ногой в живот

Житель Калининградской области попал под суд за насилие к экс-жене и дочери
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РИА Новости

Житель Советска предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с дочерью и нанесении побоев жене. Об этом сообщает СУ СКР по Калининградской области.

Уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины завели после того, как пострадавшие обратились в полицию. Отца обвинили в систематическом истязании несовершеннолетней дочери, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и нанесении побоев.

По данным следствия, с мая 2024 по январь 2025 года мужчина регулярно применял к девочке физическое насилие. В качестве наказания он избивал дочь ремнем, электрическим шнуром, деревянной палкой, пластмассовой вешалкой, а также срезал ей накладные ногти плоскогубцами. Кроме того, в январе 2025 года домашний тиран нанес множественные удары ногой по голове и животу бывшей супруге.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и ожидает суда.

Ранее россиянин избивал пасынка и издевался над беременной женой.

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