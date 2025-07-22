СК разыскал отца ребенка, убитого 16-летней матерью в омской гостинице

Следователи установили личность отца ребенка, которого нашли убитым в одной из гостиниц Омска. Об этом пишет aif.ru, ссылаясь на региональное следственное управление СК России.

В ведомстве заявили, что знают, кто является отцом младенца, погибшего от рук своей несовершеннолетней матери. Был ли задержан мужчина, не уточняется.

Следствие по делу об убийстве малолетнего продолжается.

Накануне стало известно, что администратор омской гостиницы обнаружила в туалете номера, где ночевала 16-летняя девушка и ее 37-летний спутник, пятна крови, аа также окровавленную простынь в раковине. В мусоре женщина нашла черный пакет с ребенком, спасти его не удалось. Эксперты выяснили, что ребенку нанесли травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что молодая мать скрывала беременность от близких, к врачам не обращалась.

Ранее мать расправилась с новорожденным и замуровала его в морозилке.