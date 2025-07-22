Церковный суд признал виновным в халатности епископа Бахчисарайского

Суд Русской православной церкви признал епископа Бахчисарайского Каллиника (Чернышева) виновным в халатном отношении к вверенным ему монастырям. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Суд констатировал, что священнослужитель допустил пассивность в устроении монашеской и хозяйственной жизни обителей, где он являлся игуменом, халатно относился к управлению вверенных ему монастырей, в том числе к ведению административной и финансовой документации, в том числе отсутствие ведения первичного финансового учета и финансовой отчетности, а также допускал другие множественные нарушения Положения о монастырях и монашествующих.

В решении суда указано, что деятельность епископа Каллиника (Чернышева) нанесла существенный материальный ущерб возглавляемым им монастырям.

«В связи с изложенным определить епископу Каллинику (Чернышеву) церковно-административное наказание в виде запрета занимать церковные руководящие должности до возмещения ущерба, нанесенного вследствие его деятельности обителям Симферопольской епархии ущерба. О возможном смягчении упомянутого наказания иметь суждение через 5 лет при наличии соответствующего ходатайства», — сказано в решении суда.

Инстанция также обратилась к патриарху Кириллу с просьбой определить епископу Каллинику место для несения послушания в одном из монастырей РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал архиереев трудиться «за себя и за того парня».