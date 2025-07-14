Двухлетний мальчик впал в кому, отравившись таблетками в Ленобласти

В Ленобласти двухлетний ребенок отравился таблетками и впал в кому

В Ленобласти мальчик нашел на кухне таблетки, отравился ими и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 13 июля в Тосно на Московском шоссе. По словам 34-летней неработающей матери, она проснулась у себя дома и не нашла рядом двухлетнего сына, который ранее спал рядом. После этого она услышала из другой комнаты хрипы ребенка и поспешила ему на помощь. Ребенка доставили в больницу в состоянии комы неясного происхождения.

Мать пострадавшего сообщила, что ребенок мог принять таблетки от нервных и тревожных расстройств, оставленные на кухне. Женщина ранее неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья, где воспитывается мальчик, неполная и состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Ранее в Подмосковье ребенок впал в кому, попробовав плов.