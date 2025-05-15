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Альпинист выжил при падении со скалы высотой 120 метров и пошел за помощью ради друзей

Мужчина выжил после падения с высоты 120 метров при восхождении на гору в США
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Okanogan County Sheriff's Office/AP

В США мужчина остался в живых после падения со скалы высотой 120 метров, трое его друзей-альпинистов не выжили. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, на территории национального парка Норт-Каскейдс в штате Вашингтон. Четверо альпинистов — 48-летний Вишну Иригиредди, 63-летний Тим Нгуен, 36-летний Александр Мартынено и 38-летний Антон Целых — решили покорить вершину Норт-Эрли-Винтерс, но упали с крутого склона, предварительно, из-за поломки якоря во время спуска по веревке.

При падении чудом выжил лишь Антон. Несмотря на внутреннее кровотечение и травму головы, несколько часов спустя он поднялся, покинул место происшествия и смог связаться с экстренными службами. На это у него ушло около 12 часов.

«Он не осознавал, что у него настолько серьезные внутренние травмы», — сказал заместитель шерифа округа Оканоган Дэйв Ярнелл о пострадавшем.

Власти округа немедленно послали в указанный район спасателей, но друзья альпиниста, как стало понятно, получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела вывезли из горной местности на вертолете. Правоохранители пока не смогли опросить выжившего, который сейчас находится в больнице.

Ранее в российском регионе снегоход с людьми сорвался с горы в ущелье.

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