«Пока есть шанс»: два лося попали в ловушку на водохранилище в Истре

Два лося не могут выбраться с территории водохранилища в Истре, сообщает в Telegram-канале комитет лесного хозяйства Московской области.

Там рассказали, что о животных узнали от жителей поселка гидроузла имени Куйбышева. В комитете заверили, что следят за ситуацией и оценивают происходящее, и обратили внимание на то, что млекопитающих важно не напугать и не причинить им вреда.

«Пока есть шанс, что лоси смогут выбраться самостоятельно, но если завтра этого не произойдет — будут предприняты активные меры с участием профессионалов», — заявил глава комитета Алексей Ларькин.

Он поблагодарил всех неравнодушных в судьбе животных.

В июне стало известно, что раненый лось пришел в центр досуга в Верхнем Волочке. Он пробрался в здание, несмотря на запертые двухметровые ворота. При этом он разбил стеклянную дверь. Судя по кадрам с места событий, у зверя была ранена нога.

Ранее огромный лось устроил забег по улицам Санкт-Петербурга.