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В Индии женщина вышла замуж сразу за двух братьев

Gulf News: в Индии невеста вышла замуж за двух братьев
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Times of India

В Индии женщина вышла замуж сразу за двух братьев, пишет Gulf News.

В индийском штате Химачал-Прадеш состоялась уникальная свадьба: два брата из племени хатти — Прадип и Капил Неги — женились на одной женщине, Суните Чаухан, возродив древнюю, но постепенно исчезающую традицию полиандрии. Церемония прошла в деревне Шиллай района Транс-Гири, собрав сотни гостей и вызвав широкий общественный резонанс.

Трёхдневное торжество сопровождалось традиционными песнями, танцами и ритуалами. Свадьба проходила по старинному обряду «Яйда»: невеста прибыла в дом женихов в красочной процессии, где под руководством местного жреца был проведён обряд «Синж» — благословение на брак с мантрами, святой водой и символическим подношением.

По данным индийских СМИ, союз был заключён по обоюдному согласию.

«Я знала об этой традиции и осознанно выбрала её», — заявила невеста.

Племя хатти, признанное зарегистрированным в 2022 году, насчитывает около 300 тысяч человек, проживающих в 450 деревнях региона. Полиандрия исторически была распространена также в районах Киннаур и Джаунсар-Багар, в том числе как форма сохранения семейной земли и поддержки внутри клана.

Ранее мужчина в Индии отпраздновал развод, искупавшись в 40 литрах молока.

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